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15 марта, 22:45

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Футбольные фанаты устроили конфликт с полицией в Неаполе

Футбольные фанаты устроили конфликт с полицией в Неаполе

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Футбольные фанаты "Наполи" и "Айнтрахта" устроили конфликт с полицией в Неаполе, где должен пройти ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Основной причиной конфликта стал запрет болельщикам "Айнтрахта" посещать игру из-за угрозы беспорядков. Однако избежать их не удалось. Около 600 фанатов немецкого клуба вступили в конфликт с полицией.

На улицы вышли и сотни фанатов неаполитанцев в шлемах и с прутьями. Были сожжены несколько автомобилей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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