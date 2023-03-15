Футбольные фанаты устроили конфликт с полицией в Неаполе

Футбольные фанаты "Наполи" и "Айнтрахта" устроили конфликт с полицией в Неаполе, где должен пройти ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Основной причиной конфликта стал запрет болельщикам "Айнтрахта" посещать игру из-за угрозы беспорядков. Однако избежать их не удалось. Около 600 фанатов немецкого клуба вступили в конфликт с полицией.

На улицы вышли и сотни фанатов неаполитанцев в шлемах и с прутьями. Были сожжены несколько автомобилей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

