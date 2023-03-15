Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

В мире

Легкомоторный самолет совершил посадку на крышу здания в Дубае

Легкомоторный самолет совершил посадку на крышу здания в Дубае

Новости часа: в Минтрансе рассказали, сколько прослужит парк авиакомпаний РФ

Крупный пожар произошел в Стамбуле

Пять человек погибли из-за наводнений в Турции

Паводок в Казахстане привел к эвакуации 150 человек

Пентагон заявил, что перехваченный над Черным морем беспилотник США выполнял разведмиссию

Новая техногенная авария произошла в американском штате Индиана

Саудовскую Аравию и Катар накрыла песчаная буря

Сильные дожди затопили палаточный лагерь в Турции

Сезон цветения сакуры начался в Токио раньше на две недели

В Дубае легкомоторный самолет совершил посадку прямо на крышу одного из самых известных зданий в Эмиратах – Бурдж аль-Араб. Пилоту пришлось работать с высокой точностью, так как тормозной путь машины должен был уложиться в пространство вертолетной площадки. Ее диаметр – 27 метров.

В итоге судно практически оказалось на краю, но вовремя остановилось. Кроме того, пилот сумел снова разогнаться и продолжил свой путь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика