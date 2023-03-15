Легкомоторный самолет совершил посадку на крышу здания в Дубае

В Дубае легкомоторный самолет совершил посадку прямо на крышу одного из самых известных зданий в Эмиратах – Бурдж аль-Араб. Пилоту пришлось работать с высокой точностью, так как тормозной путь машины должен был уложиться в пространство вертолетной площадки. Ее диаметр – 27 метров.

В итоге судно практически оказалось на краю, но вовремя остановилось. Кроме того, пилот сумел снова разогнаться и продолжил свой путь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.