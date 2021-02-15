Жительница Шаффхаузена рассказала о ситуации с коронавирусом в Швейцарии

О том, как обстоят дела с коронавирусом в других странах, рассказывают в рубрике "Коронамирус".

Жительница Шаффхаузена рассказала, много ли заболевших в настоящее время в Швейцарии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.