Новости мира: на юго-востоке Гвинеи зафиксирована вспышка Эболы

На юго-востоке Гвинеи зафиксирована вспышка Эболы. Власти принимают экстренные меры, чтобы не допустить распространения лихорадки. Всех людей, которые контактировали с заболевшими, помещают в изоляцию. Пока масштабы бедствия невелики – выявлено всего 7 случаев заражения. Однако медики предупредили, эбола может распространяться очень быстро, и меры нужно принимать самые серьезные. Всемирная организация здравоохранения уже объявила, что в экстренном порядке окажет помощь Гвинейским медикам.

Сенат Конгресса США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Соответственно, в будущем он вновь сможет участвовать в президентских выборах. За то, чтобы обвинить бывшего президента, проголосовали 57 человек, но необходимых двух третей голосов не набралось. Трампу удалось избежать импичмента несмотря на то, что даже лидер республиканской партии, которую он представляет, признал бывшего главу белого дома ответственным за беспорядки в Вашингтоне и попытке штурма белого дома демонстрантами. Трамп назвал процесс импичмента очередной фазой "самой грандиозной охоты на ведьм".

В Японии на атомной станции Фукусима-2 из бассейнов для хранения отработанного топлива выплеснулась часть радиоактивной воды. Причиной стало прокатившееся по стране землетрясение. Представители власти заверили, что инцидент не повлиял на охлаждение топлива и повторение катастрофы, подобной той, что произошла на станции Фукусима-1, стране не грозит. Всего же число пострадавших от землетрясения достигло 150 человек. Миллионы людей остались без электричества, в некоторых префектурах есть перебои с водоснабжением. Подземные толчки сильнее всего ощущались на северо-востоке страны. Почувствовали удар стихии и в Токио.

Российская и Китайская вакцины от коронавируса спасут планету от пандемии. О необходимости использования именно этих двух препаратов по всему миру заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, препараты, разработанные учеными из России и Китая, должны включаться в различные программы по борьбе с COVID-19. Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что все три российских вакцины успешно пройдут процесс сертификации и получат разрешение на использование в разных странах. Речь о препаратах "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Германия закрыла въезд на свою территорию со стороны австрийского Тироля и ужесточила контроль на границе с Чехией. Ограничения вступили в силу в воскресенье, и следить за их соблюдением на границу направили около тысячи полицейских. Железнодорожная компания Deutsche Bahn также приостанавливает движение в этих зонах. Таким образом, власти Германии пытаются остановить распространение новых штаммов коронавируса.