Новости мира: в гонке NASCAR произошла авария с участием 16 машин

В США стартовал гоночный сезон NASCAR. Этого события ждали с нетерпением, поскольку из-за коронавируса заезды могли отменить. Тем не менее пилоты вышли на старт и уже на 15 круге устроили грандиозную аварию. В ДТП попали сразу 16 машин, многие из которых получили серьезные повреждения. Судьи сначала не хотели останавливать заезд и ограничились предупреждающими желтыми флагами, но вскоре все же были вынуждены сменить их на красные.

Погода испытывает Европу на прочность. Грецию накрыл снежный шторм. Северные и центральные районы страны засыпало снегом, причем осадки сопровождаются морозом и сильным ветром. Дороги покрылись льдом, и в некоторых районах власти запретили движение грузовиков, из-за чего водителям пришлось ночевать в кабинах. Десятки фур скопились и на границе, со стороны Болгарии. Людей призывают не выходить из домов, но многие не послушались и отправились на прогулку, чтобы посмотреть на необычное для этих мест явление. Некоторые смельчаки даже решились искупаться в холодном море. Снежный фронт пришел и в Стамбул. В Турецкой столице закрыты все учебные учреждения. Слой снега в некоторых районах города достигает 20 сантиметров. Остановлено паромное сообщение через Басфор.

В Италии из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса передумали открывать горнолыжные курорты. Они должны были начать принимать посетителей 15 февраля, но в воскресенье правительство отменило собственный указ о возобновлении их работы. Министерство здравоохранения продлило запрет на катание до 5 марта. Такие же решения уже приняли власти Италии и Франции.

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Его рождение станет особенным праздником для королевы Елизаветы II – это будет ее десятый правнук. Хотя Гарри и Маркл отказались от своих титулов, тем не менее их ребенок займет очередь на наследование престола, в которой станет восьмым.

Партии, выступающие за независимость Каталонии, получают большинство кресел в парламенте региона после обработки 98% протоколов. Это предварительные данные по итогам прошедших в воскресенье выборов, которыми поделились местные власти. Однако, победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии.

14-летняя девочка в Колумбии прогнала трех грабителей из магазина. Все произошло в лавке, которую держит ее мама. Когда грабители ворвались в магазин, девочка не растерялась, вытащила из под прилавка мачете и размахивая грозным оружием набросилась на взрослых мужчин, которые предпочли ретироваться.