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У принца Гарри будет шанс вернуться в семью до коронации Карла III в мае

У принца Гарри будет шанс вернуться в семью до коронации Карла III в мае

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У принца Гарри будет шанс вернуться в семью до коронации Карла III в мае. О примирительной встрече пишет The Times со ссылкой на источник, близкий к монарху.

Имя Гарри вычеркнули из списка участников церемонии после того, как он поделился скандальными откровениями о родственниках в мемуарах. Баланс между долгом и пиаром теперь может грозить герцогу Сассекскому уголовным наказанием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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