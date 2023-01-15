У принца Гарри будет шанс вернуться в семью до коронации Карла III в мае. О примирительной встрече пишет The Times со ссылкой на источник, близкий к монарху.

Имя Гарри вычеркнули из списка участников церемонии после того, как он поделился скандальными откровениями о родственниках в мемуарах. Баланс между долгом и пиаром теперь может грозить герцогу Сассекскому уголовным наказанием.

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