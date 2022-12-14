Популярность принца Гарри упала после выхода сериала о нем – СМИ

Популярность принца Гарри среди британцев резко упала после выхода первой части сериала о нем и его жены Меган Маркл. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

Тем временем Netflix анонсировала уже вторую часть документальной ленты под названием "Меня скормили волкам". Это цитата Маркл. Если в первой части речь шла о том, как ее травили таблоиды, то в новых сериях речь пойдет уже про Букингемский дворец.

Но почему сводная сестра Меган обвиняет ее во лжи? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.