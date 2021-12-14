Россияне этой зимой могут остаться без горнолыжных курортов Европы. В некоторые страны впустить могут и с ПЦР-тестом, но QR-код требуют на каждом шагу.

О том, как можно попасть на зарубежные горнолыжные курорты, – в эфире телеканала Москва 24.