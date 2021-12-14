Новости мира: в Великобритании зафиксировали первую смерть от "Омикрона"

В Великобритании зафиксировали первую смерть от "Омикрона". Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. В правительстве говорят, что темпы заражаемости "Омикроном" невероятно высоки – около 40% всех инфекций в Лондоне. По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек. Медики призывают людей сделать третью дозу вакцины, она повышает защиту примерно на 70%.

У берегов Швеции столкнулись британское и датское судна. Береговая охрана подозревает, что у одного из кораблей капитан был очень пьяным. После столкновения датское судно перевернулось. Сейчас его отбуксировали на мель и в ближайшее время его осмотрят водолазы. Из-за аварии один человек погиб, еще один пропал без вести.

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить дважды. Все из-за технической ошибки. Неожиданно командам достался соперник, с которыми они уже играли в групповом турнире. В итоге УЕФА полностью отменила результаты первой жеребьевки и провела ее повторно. Известно, что ПСЖ сыграет с "Реалом", а "Ливерпуль" с "Интером". Первые встречи назначены на 15 и 16 февраля.

Также прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы и Лиги конференций. За право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы петербургский "Зенит" поборется с испанским "Бетисом". Финал Лиги чемпионов впервые в истории пройдет в Санкт-Петербурге – 28 мая 2022 года.

Франция первой в мире откроет Олимпийские игры на реке. Речь идет о летних играх 2024 года. Оргкомитет обещает самую зрелищную церемонию открытия. На Сене планируют организовать парад из 160 лодок. Они будут перевозить делегации стран-участниц. Водный парад растянется на 6 километров. Посмотреть на шоу открытия пригласили лидеров из 120 стран.