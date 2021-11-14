В Австрии введут локдаун с 15 ноября

В Австрии с 15 ноября введут локдаун для непривитых от коронавируса граждан. Они смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу и прогулку.

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