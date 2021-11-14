Бывшая японская принцесса Мако покинула родину и вместе с мужем отправилась в США.

Молодожены хотят туда переехать. Мако собирается найти себе работу в Нью-Йорке, где уже работает ее супруг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.