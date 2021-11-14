Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

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Взрыв газа, разрушивший два небольших жилых дома, произошел на западе столицы Мексики. Согласно предварительным данным властей, пострадали более 12 человек, один погиб. На месте ЧП продолжают разбирать завалы. Власти предполагают, что причиной трагедии стала утечка газа.
В эквадорской тюрьме начались новые столкновения: заключенные из одного павильона атакуют другой. Они сожгли матрасы, чтобы нападать на своих соперников в дыму и, как заявляют официальные лица, пытались взорвать стену, чтобы устроить резню. Источник добавляет, что воюющие между собой банды связаны с международными наркокартелями. Навести порядок в исправительно учреждении пытаются около 700 полицейских. Днем ранее в этой же тюрьме произошла перестрелка. Во время беспорядков, по информации властей, погибли почти 70 человек.
В австралийском Мельбурне на улицы вышли тысячи протестующих. Они выступили против обязательной вакцинации и зеленых паспортов. Толпа шла в сторону парламента и кричала, что премьер-министра штата Виктория следует уволить. Люди несли флаги, плакаты с надписями "убейте законопроект" и другие провокационные баннеры.
Несмотря на рекорды по числу заболевших и переполненные больницы, жители столицы Англии устроили парад в честь нового лорд-мэра лондонского Сити. Это деловой представитель города за рубежом. Чтобы посмотреть шествие, на улицах собрались толпы прохожих. Церемония проходит ежегодно уже более 800 лет, однако в прошлом году ее все же отменили из-за пандемии.
В столице Индии перейти на удаленку жителей вынудил слишком плохой воздух – он стал грязнее нормы в 20 раз. Завтра в Дели закрывают все школы. Они не будут работать всю неделю. На четыре дня также приостановят стройки, а госслужащие поработают из дома.
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