07:30В мире
Во Франции полиция стала проверять топливные баки автомобилей на АЗС
Во Франции жандармы патрулируют заправочные станции. Они следят, чтобы водители не заправлялись больше, чем на 30 литров. Канистры также запрещены.
К заправкам выстроились огромные очереди. Дефицит топлива стал результатом забастовки профсоюзов нефтеперерабатывающих заводов. Рабочие просят повышения зарплат на фоне высокой инфляции и сверхприбыли нефтяных компаний. Протесты уже привели к тому, что более чем 20% на АЗС Франции не имеют как минимум одного вида топлива.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.