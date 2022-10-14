Во Франции полиция стала проверять топливные баки автомобилей на АЗС

Во Франции жандармы патрулируют заправочные станции. Они следят, чтобы водители не заправлялись больше, чем на 30 литров. Канистры также запрещены.

К заправкам выстроились огромные очереди. Дефицит топлива стал результатом забастовки профсоюзов нефтеперерабатывающих заводов. Рабочие просят повышения зарплат на фоне высокой инфляции и сверхприбыли нефтяных компаний. Протесты уже привели к тому, что более чем 20% на АЗС Франции не имеют как минимум одного вида топлива.

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