Король Великобритании разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки и выругался

Новый британский король Карл III, похоже, распускает свою резиденцию. Как сообщает Guardian, 100 человек персонала получили уведомления, что могут быть уволены. Так как после восшествия на престол деятельность дома бывшего принца Уэльского прекратилась. По данным газеты, в резиденции короля числился по меньшей мере 101 сотрудник. А на королеву Елизавету II работали порядка 500 человек.

Карл III вместе с супругой 13 сентября посетили столицу Северной Ирландии, не обошлось без скандала. Во время записи в книге посетителей, король вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался.

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