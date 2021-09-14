В Польше вакцинировали почти 48,5% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Польше вакцину получили почти 48,5% населения. Темпы заболеваемости там называют стабильными. Страна активно делится препаратами с соседями. Очередной транш готовят для Украины.

Сами поляки готовятся пройти ревакцинацию. Первым делом привьют людей с нарушениями в иммунной системе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.