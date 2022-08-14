В результате стрельбы у Стены Плача в Израиле пострадали 7 человек

Семь человек пострадали из-за стрельбы неподалеку от Стены Плача в Израиле. Об этом сообщают местные СМИ. Неизвестный человек открыл огонь по автобусу, который ехал к достопримечательности, а также обстрелял парковку рядом с гробницей царя Давида.

Подозреваемый скрылся с места преступления. Власти говорят, что этот случай они расценивают как террористическую атаку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.