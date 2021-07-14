Норвегия запретит накладывать фильтры на видео и фотографии. За это блогеры будут нести ответственность. Там скоро вступит в силу соответствующий закон.

Дело в том, что прецедентов, когда люди попадались на нечестные фото все больше. А анорексия вошла в тройку самых частых причин смерти девочек-подростков.

Фильтры навязывают недостижимые стандарты красоты, говорят в Минздраве Норвегии.

Теперь, если публичная персона выкладывает отретушированную фотографию, на посте должен стоять специальный знак. Иначе блогеру грозит до года тюрьмы. Подобные меры уже приняты во Франции и Великобритании.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.