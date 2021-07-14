Телезрителям рассказали, как идет вакцинация в разных странах

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Португалии на данный момент привились почти половина населения, а точнее – 47,4%. Там хотят ускорить ход вакцинации и для этого увеличили время работы прививочных центров. Людям старше 50 лет разрешено туда приходить без записи. Так пытаются сдержать распространение штамма "Дельта".

В Швейцарии число вакцинированных растет. Сейчас этот процент составляет 46,6 от всего населения. Власти и частные компании пытаются мотивировать людей на вакцинацию и проводят разные акции. Например, такси в Женеве довозили до пункта вакцинации и обратно бесплатно.

На Мальте процент вакцинированных очень высокий – 71,5%. Там уж точно можно говорить о коллективном иммунитете. С 17 июня медики не зафиксировали ни одного летального исхода из-за коронавируса. Поэтому Мальта сейчас закрыла границы для непривитых европейскими вакцинами туристов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.