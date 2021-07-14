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В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
В Сингапуре круизный лайнер досрочно вернулся в порт из-за пассажира с COVID-19. Один из гостей сдал положительный тест, всех людей на борту попросили изолироваться в своих каютах. Медики проверили пассажиров, с которыми общался заболевший. Все они оказались здоровы и смогли вместе с другими туристами покинуть судно.
Вспышка коронавируса произошла на борту британского авианосца "Куин Элизабет", который вышел в Индийский океан. Среди экипажа зафиксировали около 100 случаев заражения. Флагман Королевских ВМС тем не менее продолжит свой путь. Вспышку хотят подавить с помощью масок и социальной дистанции.
Темп заболеваемости COVID-19 в Штатах вырос вдвое за неделю. Местные СМИ пишут, что виной тому отмена ряда ограничений, а также доминирование в стране штамма "Дельта". Плюс на фоне летних отпусков в США замедлились темпы вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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