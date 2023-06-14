Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 15:45

В мире

Церемония прощания с Берлускони началась в Милане

Церемония прощания с Берлускони началась в Милане

В Турции появилась возможность расплатиться через СБП и картами банков РФ

В Турции появилась возможность расплатиться через СБП и картами российских банков

Пожар на газовой скважине в Казахстане полыхает уже шестые сутки

В Абхазии сильный ливень разрушил мост на республиканской трассе

В ICAN заявили, что США тайно разместили ядерные боеголовки в Европе

Новости мира: Трампу предъявили обвинения в суде Майами

Суд в США отпустил Трампа с помощником без каких-либо условий

Полиция Турции арестовала второго подозреваемого в нападении на россиянина

Медведь искупался на пляже Флориды

В миланском кафедральном соборе началась церемония прощания с Сильвио Берлускони. Бывший итальянский лидер умер от лейкемии 12 июня. Тысячи человек приехали проститься с ним со всей страны, многие держат в руках плакаты с цитатами политика.

В последнее время о Берлускони чаще слышали, как об участнике громких судебных процессов. Политику было 86 лет, он часто попадал в больницу.

14 июня по всей Италии в знак траура приспущены национальные флаги, как и на посольстве республики в Москве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика