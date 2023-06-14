Церемония прощания с Берлускони началась в Милане

В миланском кафедральном соборе началась церемония прощания с Сильвио Берлускони. Бывший итальянский лидер умер от лейкемии 12 июня. Тысячи человек приехали проститься с ним со всей страны, многие держат в руках плакаты с цитатами политика.

В последнее время о Берлускони чаще слышали, как об участнике громких судебных процессов. Политику было 86 лет, он часто попадал в больницу.

14 июня по всей Италии в знак траура приспущены национальные флаги, как и на посольстве республики в Москве.

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