На границе Польши и Белоруссии построили забор протяженностью 140 километров

На границе Польши с Белоруссией построили забор протяженностью 140 километров. Результатом поделились польские пограничники, опубликовав кадры с высоты.

При этом работы еще не закончены. Предстоит достроить полосу заграждения и установить электрические шлагбаумы. Завершить все планируют к началу июля. Возвести забор между двумя странами Польша решила прошлым летом из-за наплыва мигрантов.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.