Робот-каскадер врезался в стену во время исполнения трюка в "Диснейленде"

Человек-паук врезался в стену во время исполнения трюка в калифорнийском "Диснейленде". Обычно он с легкостью перепрыгивает со здания на здание. Но в этот раз что-то пошло не так.

Однако организаторы попросили не волноваться, так как никто из людей не пострадал. В роли супергероя был специально обученный робот-каскадер. Подробности в эфире телеканала Москва 24.