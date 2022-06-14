Урожай британских фермеров может сгнить на полях из-за нехватки рабочих

Урожай британских фермеров может сгнить на полях. Уже второй год в стране не хватает рабочих рук в сельском хозяйстве. Сами британцы не хотят трудиться в поле из-за низких зарплат.

Сезонные рабочие из Восточной Европы не вернулись после брексита. Фермеры вынуждены нанимать работников из более дальних стран, например, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Производители надеются на специальную программу, которая предлагает краткосрочные визы.

Пока правительство не дало согласия на дополнительных рабочих. Но такая задержка может дорого обойтись. На оформление документов требуется почти месяц, а урожай ждать не станет.

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