Новости мира: в Тбилиси полиция задержала 13 человек на акции против закона об иноагентах

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии в ходе митинга против закона об иностранных агентах в Тбилиси задержали 13 человек. До этого протестующие в Тбилиси прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иностранных агентах.

Тысячи жителей эвакуированы на западе Канады из-за быстро растущих лесных пожаров. Площадь пожаров вечером 12 мая составляла около 10 тысяч гектаров, жители многих районов получили предписание об эвакуации. Дымовая завеса накрыла около половины регионов Канады, а смог от пожара достиг даже территории США.

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