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В Турции стартовало голосование за президента и парламент страны

В Турции стартовало голосование за президента и парламент страны

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В Турции стартовало голосование за президента и парламент страны. Оно продлится до 17:00 14 мая.

Претендентов на пост главы государства трое, но главная борьба, по мнению политологов, развернется между Реджеп Тайипом Эрдоганом и Кемаль Кылычдароглу. Оба кандидата в последние дни делали громкие заявления и каждый пытался убедить сторонников в том, что именно он является фаворитом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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