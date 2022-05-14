На Шри-Ланке продолжаются беспорядки

На Шри-Ланке продолжаются беспорядке. Российским туристам посоветовали оставаться в отелях.

Местные жители устраивают массовые протесты и требуют смены власти. Эпицентр находится в столице страны Коломбо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

