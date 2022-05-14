Беспорядки на Шри-Ланке пошли на спад. Как сообщили в российском МИД, обстановка в курортных районах острова спокойная. Тем не менее, туристов попросили пока не покидать территорию отелей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.