Турция анонсировала смягчение коронавирусных ограничений с 17 мая

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Турция с понедельника начнет постепенно выходить из локдауна. Об этом заявил президент страны. Основные ограничения он пообещал отменить в июне. С 29 апреля в Турции приостановили работу многие компании, междугородние поездки стали возможны только после получения разрешения от властей. С 7 мая ужесточили и ограничения для торговли. Продавать разрешено только самое необходимое, включая товары для животных. Этап чемпионата "ФОРМУЛЫ-1", который должен был пройти в стране в июне, отменен. Еще одна гонка пройдет в Австрии, сообщили в пресс-службе.

На Кипре также с понедельника решили снять часть ограничений. Комендантский час будет начинаться в полночь, а не в 11 вечера. А пропуска, которые подтверждают отсутствие коронавируса, больше не нужно будет предъявлять на летних верандах, в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Для помещений, таких как торговые центры и музеи, они остаются обязательными

А Греция с 14 мая открывает туристический сезон. Ограничения на число российских туристов снимают, карантина больше не будет для привитых от коронавируса и обладателей отрицательного ПЦР-теста. Через две недели, говорят врачи, можно будет оценить, не поторопились ли в стране принимать отдыхающих. Вместе с пляжами и отелями открывают и все места притяжения, включая музеи.