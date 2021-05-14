Израиль отвечает на ракеты ХАМАС массированными авиаударами

14 мая, 11:30
Армия Израиля не подтвердила начало сухопутной операции в секторе Газа. Вооруженные силы только оказывали поддержку авиации. Этой ночью 160 самолетов атаковали 150 целей.
ХАМАС накануне снова обстреливал Тель-Авив и другие города ракетами. Жители города Ашкелон провели эту ночь в бомбоубежищах. Над улицами без остановки выли сирены, люди срочно покидали свои дома. Периодически раздавались взрывы.
Страшно было и в других приграничных городах и поселках. Сирены там срабатывали каждые 5–10 минут. Вообще с момента обострения конфликта ХАМАС выпустил по Израилю более 1 700 ракет. Израильская армия наносит ответные удары.
В полночь стало известно о начале полномасштабного наступления израильской армии с участием сухопутных войск, но ближе к утру и в Тель Авиве, и в Палестине эту информацию опровергли. За эту неделю в зоне конфликта погибли уже более 100 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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