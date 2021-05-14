В Индии число заболевших коронавирусом превысило 24 миллиона

14 мая, 11:30
В рубрике "Откройте, Ковид!" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
В Индии количество заболевших коронавирусом превысило 24 миллиона. Об этом сообщает местный Минздрав. Уже три недели в стране фиксируют рекордные и цифры по заболеваемости. В некоторые дни они были максимальными за всю историю пандемии коронавируса. В пятницу там зафиксировали более 340 тысяч заболевших.
В Японии профсоюз врачей требует отмены Летних Олимпийских Игр в Токио из-за COVID-19. Тысячи спортсменов, которые прилетят на соревнования, могут подорвать и без того нестабильную эпидемиологическую ситуацию, настаивают медики. Режим ЧС вводят еще в трех префектурах до конца мая.
А Греция в пятницу открывает туристический сезон. Ограничения на число российских туристов снимают, также карантина больше не будет для привитых и обладателей отрицательного теста. Через 2 недели, говорят врачи, можно будет оценить, не поторопились ли в стране принимать отдыхающих. Вместе с пляжами и отелями открывают и все места притяжения, включая музеи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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