Новости мира: палестинские группировки нанесли ракетный удар по израильскому Ашкелону

Жители израильского города Ашкелон провели эту ночь в бомбоубежищах. Палестинские группировки сектора Газа нанесли по городу массированный ракетный удар. Над улицами без остановки выли сирены, люди срочно покидали свои дома. Страшно было и в других приграничных городах и поселках. Сирены там срабатывали каждые 5–10 минут. С момента обострения конфликта ХАМАС выпустил по Израилю более 1,7 тысячи ракет. Израильская армия наносит ответные удары. В полночь стало известно о начале полномасштабного наступления израильской армии с участием сухопутных войск, но ближе к утру и в Тель-Авиве и Палестине эту информацию опровергли. За эту неделю в зоне конфликта погибли уже более 100 человек.

Нью-Йорк заволокло черным дымом. В Бруклине произошел сильный пожар. Горело здание трикотажной фабрики. Огня была практически не видно, а столб дыма поднялся высоко в небо. Люди, оказавшиеся поблизости, снимали все происходящее на телефоны, а в комментариях отмечали, что медицинские маски на задымленной территории оказались как никогда кстати.

Греция с 14 мая открывает границы для туристов, в том числе российских. В стране заработают музеи и будет разрешено ездить из одного региона в другой. Однако Росавиация все еще не дала разрешение на полное возобновление рейсов в греческие аэропорты. Сейчас выполняются только 7 полетов в неделю, включая грузопассажирские. До пандемии только в Афинах за неделю приземлялось 24 борта из РФ. Греция и Россия обсудят вопрос возобновления перелетов на следующей неделе.

Китай уходит под воду. Мощные ливни обрушились на южные регионы страны. Уровень воды в реках превысил критические отметки. Синоптики официально объявили о наводнении, а спасатели посоветовали гражданам готовиться к эвакуации. По прогнозам, стихия на этом не успокоится и в начале лета такие же проблемы придут в северную часть Китая.