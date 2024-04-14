Житель Тель-Авива рассказал об обстановке в городе после удара Ирана. Он отметил, что израильское командование тыла разослала оповещение о том, что надо делать. Военные рекомендовали находиться недалеко от защищенных помещений.

В субботу, 13 апреля, Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. В МИД Ирана указали, что прошедшая атака стала ответом на удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске.

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