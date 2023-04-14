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14 апреля, 22:15

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Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие два дня

Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие два дня

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Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие два дня. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Во Франции прошли уже 12 общенациональных акций против закона. Сегодня Конституционный суд страны одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Документ отправился на подпись президенту. Реформу должны запустить 1 сентября текущего года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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