Подозреваемого в связи с утечкой документов Пентагона оставили под стражей

Арестованный в связи с утечкой документов Пентагона Джек Тейшейра оставлен под стражей до следующего заседания суда, которое состоится 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, американец выложил в тематическом чате данные из Пентагона и секретных служб США, которые касаются нацбезопасности. Речь в них шла о состоянии украинской армии и помощи, которую ей оказывают Соединенные Штаты и НАТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.