В Сети появились кадры жестокого обращения с протестующими во Франции

В Сети продолжают появляться кадры жестокого обращения французских полицейских с протестующими. Очевидцы сняли, как сотрудники правоохранительных органов используют дубинки в толпе.

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, люди массово выходят на улицу, происходят погромы и поджоги. В акциях по всей стране принимают участие до 600 тысяч человек. Самую массовую акцию протеста ожидают на 1 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.