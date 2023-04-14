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В мире

В Сети появились кадры жестокого обращения с протестующими во Франции

В Сети появились кадры жестокого обращения с протестующими во Франции

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В Сети продолжают появляться кадры жестокого обращения французских полицейских с протестующими. Очевидцы сняли, как сотрудники правоохранительных органов используют дубинки в толпе.

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, люди массово выходят на улицу, происходят погромы и поджоги. В акциях по всей стране принимают участие до 600 тысяч человек. Самую массовую акцию протеста ожидают на 1 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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