В итальянской деревне ввели штраф для медлительных туристов

В Италии слишком медлительных туристов ждет штраф. Такую меру ввели в деревне Портофино. Отдыхающие вставали на центральной площади, чтобы полюбоваться местными красотами, сделать фотографии, тем самым блокируя движение транспорта и экстренных служб.

Чтобы положить этому конец и ввели ограничение на длительное стояние на одном месте. Нарушителям придется заплатить 275 евро – более 20 тысяч рублей. Запрет будет действовать до 15 октября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.