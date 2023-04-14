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В итальянской деревне ввели штраф для медлительных туристов

В итальянской деревне ввели штраф для медлительных туристов

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В Италии слишком медлительных туристов ждет штраф. Такую меру ввели в деревне Портофино. Отдыхающие вставали на центральной площади, чтобы полюбоваться местными красотами, сделать фотографии, тем самым блокируя движение транспорта и экстренных служб.

Чтобы положить этому конец и ввели ограничение на длительное стояние на одном месте. Нарушителям придется заплатить 275 евро – более 20 тысяч рублей. Запрет будет действовать до 15 октября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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