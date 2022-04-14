Сеть отелей RIU отказалась обслуживать россиян в ОАЭ и Доминикане

Испанская сеть отелей RIU отказалась обслуживать россиян в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке. Об этом сообщили в АТОР. Ранее подтвержденные бронирования сохранятся, однако новые заявки приниматься не будут.

Компания также приостановила работу своего сайта для российских пользователей. В ассоциации заявили, что сеть отелей пока официально не прокомментировала свое решение. Туроператоры написали коллективное письмо руководству сети.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.