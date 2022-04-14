Жители Таиланда отмечают Сонгкран

В Таиланде проходит один из самых веселых праздников – Сонгкран. Он также известен как таиландский Новый год.

В этот день принято обливаться и проводить пенные вечеринки. Только вот власти запрещают все эти активности из-за COVID-19 третий год подряд. Местным жителям грозит штраф до 40 тысяч бат.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

