Сотни активистов Black Lives Matter вышли на протест в Мичигане

В Мичигане на улицы вышли сотни активистов Black Lives Matter. Протесты были вызваны кадрами происшествия, которое произошло еще в начале месяца.

По данным местных СМИ, патрульный остановил 26-летнего афроамериканца из-за проблем с номерами. Тот оставаться в машине отказался и даже попытался убежать. Полицейский догнал нарушителя и попробовал нейтрализовать шокером, но мужчина его отобрал и завязалась драка. После чего правоохранитель повалил его на землю и выстрелил в затылок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





