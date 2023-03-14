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14 марта, 23:30

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Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта

Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта

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Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта. Процесс был приостановлен три года назад из-за пандемии.

Теперь можно въехать в страну по визам, выданным до 28 марта 2020 года, если их срок еще не истек. Также Китай решил возобновить политику безвизового въезда в несколько регионов страны.

Ранее Россия и КНР возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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