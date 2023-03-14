14 марта, 23:30В мире
Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта
Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта. Процесс был приостановлен три года назад из-за пандемии.
Теперь можно въехать в страну по визам, выданным до 28 марта 2020 года, если их срок еще не истек. Также Китай решил возобновить политику безвизового въезда в несколько регионов страны.
Ранее Россия и КНР возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.
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