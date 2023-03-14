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Около шести тонн отходов скопилось на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков

Около шести тонн отходов скопилось на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков

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Около шести тонн отходов скопилось на парижских улицах из-за забастовки уборщиков. Система работает с перебоями с 7 марта. Дело в том, что сотрудники, которые занимаются транспортировкой отходов, пока выходят на пенсию на льготных условиях – в 57 лет. Согласно новой реформе, возраст увеличат до 59. Это и стало причиной множества протестов.

Как написали очевидцы, находившиеся в Париже, в респектабельных районах отходов остается больше: там мало частных компаний, поэтому вывозом занимаются муниципалитеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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