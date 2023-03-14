Банки Кубы начали принимать карты "Мир"

На Кубе начали принимать карты с российской платежной системой "Мир". Пока в магазинах, кафе и ресторанах расплатиться не получится, но туристы сообщают, что снять деньги в банкоматах уже можно. Выдают по курсу 1,5 песо за один рубль без учета комиссии.

Обещают, что в скором времени принимать карты начнут и во всех коммерческих заведениях Кубы. Для этого нужно провести перенастройку кассовых терминалов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.