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Банки Кубы начали принимать карты "Мир"

Банки Кубы начали принимать карты "Мир"

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На Кубе начали принимать карты с российской платежной системой "Мир". Пока в магазинах, кафе и ресторанах расплатиться не получится, но туристы сообщают, что снять деньги в банкоматах уже можно. Выдают по курсу 1,5 песо за один рубль без учета комиссии.

Обещают, что в скором времени принимать карты начнут и во всех коммерческих заведениях Кубы. Для этого нужно провести перенастройку кассовых терминалов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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