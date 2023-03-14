Эксперты рассказали, почему стали закрываться крупные американские банки

В США закрылось несколько крупных банков. Среди них – Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Как заявили эксперты, цепочка событий, которая привела к банкротству SVB, стартовала еще в пандемию. Тогда для поддержания деловой активности Американская федеральная резервная система закачала в экономику страны около пяти триллионов долларов.

Почему же падают американские финансовые гиганты? И не докатится ли эта кризисная волна до России? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.