Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

В мире

Эксперты рассказали, почему стали закрываться крупные американские банки

Эксперты рассказали, почему стали закрываться крупные американские банки

Клиенты американского SVB подали в суд на руководство банка

Власти КНР опровергли информацию о программе распознавания лиц на пешеходном переходе

Новости мира: жителям Австралии угрожают крокодилы

Акция против поставок оружия Украине прошла в немецком городе Брауншвейг

Байден обвинил администрацию Трампа в нынешних проблемах банковской системы

Эксперт оценил ситуацию с банкротством американских банков

Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы государства

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Тысячи верующих вышли на защиту Киево-Печерской лавры

В США закрылось несколько крупных банков. Среди них – Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Как заявили эксперты, цепочка событий, которая привела к банкротству SVB, стартовала еще в пандемию. Тогда для поддержания деловой активности Американская федеральная резервная система закачала в экономику страны около пяти триллионов долларов.

Почему же падают американские финансовые гиганты? И не докатится ли эта кризисная волна до России? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАнастасия БородинаНикита ПименовИван Пашков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика