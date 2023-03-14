Клиенты американского SVB подали в суд на руководство банка

Клиенты обанкротившегося Silicon Valley Bank подали в суд на руководство банка. Они требуют компенсации и покрытия судебных расходов.

Закрытие этого банка в минувшие выходные стало крупнейшим банкротством с 2008 года, заявили эксперты. На данный момент вклады переданы специально созданному банку. Его цель – защитить права вкладчиков. Там люди смогут снять свои сбережения.

В связи с ситуацией перед американцами выступил президент страны Джо Байден. Он переложил ответственность за нынешний коллапс на своего предшественника – Дональда Трампа. Байден заверил людей, что все их деньги будут сохранены, а руководство обанкротившегося банка пообещал уволить.

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