Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

В мире

Власти КНР опровергли информацию о программе распознавания лиц на пешеходном переходе

Власти КНР опровергли информацию о программе распознавания лиц на пешеходном переходе

Новости мира: жителям Австралии угрожают крокодилы

Акция против поставок оружия Украине прошла в немецком городе Брауншвейг

Байден обвинил администрацию Трампа в нынешних проблемах банковской системы

Эксперт оценил ситуацию с банкротством американских банков

Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы государства

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Тысячи верующих вышли на защиту Киево-Печерской лавры

Байден пообещал американцам, что руководство обанкротившихся банков будет уволено

Визовый режим для россиян хотят ужесточить на Бали

Китайские власти опровергли информацию, что есть якобы программа распознавания лиц, которая выявляет пешеходов, идущих на красный сигнал, и автоматически списывает с их карты штраф. Ролик появился в соцсетях и вызвал немало дискуссий.

Цифровой контроль есть, сообщили жители КНР, но он не настолько суров. После того как программа вычислит нарушителя, ему предлагается выбор: заплатить, прослушав получасовую лекцию о правилах дорожного движения, или помочь городским службам в качестве волонтера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика