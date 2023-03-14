Власти КНР опровергли информацию о программе распознавания лиц на пешеходном переходе

Китайские власти опровергли информацию, что есть якобы программа распознавания лиц, которая выявляет пешеходов, идущих на красный сигнал, и автоматически списывает с их карты штраф. Ролик появился в соцсетях и вызвал немало дискуссий.

Цифровой контроль есть, сообщили жители КНР, но он не настолько суров. После того как программа вычислит нарушителя, ему предлагается выбор: заплатить, прослушав получасовую лекцию о правилах дорожного движения, или помочь городским службам в качестве волонтера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.