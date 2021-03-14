Новости мира: крушение Ан-26 в Казахстане и акции протеста в Германии

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Выживших при крушении самолета Ан-26 в аэропорту Алма-Аты прооперировали. Сейчас они в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Самолет комитета нацбезопасности Казахстана разбился при посадке 13 марта. На борту было шесть человек, четверо из которых погибли.
В центре бельгийского Льежа хулиганы забросали полицейских камнями, одного из них сбили с мотоцикла. Также они громили машины и полицейский участок. Акция началась из-за задержанной 8 марта женщины, обвинившей правоохранителей в расизме.
В Германии более 10 полицейских пострадали на акциях протеста. Люди устали от коронавирусных ограничений и требуют их отменить. В Дюссельдорфе на улицу вышли около двух тысяч недовольных человек. Выходить из карантина в стране планировали постепенно, снимать ограничения по мере развития ситуации. Однако в марте число случаев коронавируса стало расти.
Балкон Гитлера откроют в Вене. Теперь посетители смогут полюбоваться видом на Канцелярию, Парламент, резиденцию президента и Венскую ратушу. Место, откуда диктатор объявил о присоединении Австрии к Германии, долгое время оставалось закрытым для туристов и жителей города. В стране действовало табу на посещение мест, связанных с Гитлером. Таким образом оно будет нарушено.
На севере Индии четыре человека пострадали от удара молнии. Садовники укрылись от дождя под деревом, в которое попал разряд. Жуткий момент записали камеры наблюдения. Люди упали без чувств. Всех доставили в больницу, один из них находился в критическом состоянии.
В Колорадо из-за сильного снегопада корреспондентов в кадре сносит ветром. Почти 2 тысячи авиарейсов отменили. Под ударом циклона еще несколько штатов. По прогнозам синоптиков, из-за разгула стихии в некоторых местах вырастут метровые сугробы.
В центральной части Японии сошла лавина, могут быть пострадавшие. Тонны снега сдвинулись со склона горы Норикура в центральной части страны, там в этот момент находились лыжники. Отмечается, что в настоящий момент полиция и спасательные службы Японии выясняют подробности произошедшего.
В Токио зацвела сакура. Причем цветы появились на особом, так называемом контрольном, дереве. Именно по нему метеорологи отслеживают начало сезона. Растет дерево в синтоистском святилище Ясукуни. В этом году сакура зацвела необычно рано, обычно это происходит в конце марта. В прошлом году, увы, туристам не удалось понаблюдать за красивым зрелищем из-за коронавируса. Ожидается, что в этом году ситуация повторится – в Токио все еще действует режим чрезвычайной ситуации.
В Новой Зеландии мужчина поймал на лету наглую чайку. Птица покушалась на ужин человека – картошку фри и бургер. Пернатая долго кружила вокруг да около, а потом предприняла отчаянную попытку. Но очень быстро поняла, что не на того напала. Мужчина ловко осуществил план "Перехват". От возмущения чайка громко крикнула, и тут же была отпущена.
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