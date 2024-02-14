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14 февраля, 14:30

В мире

Новости мира: испанские фермеры начали блокировать порт Террагоны

Новости мира: испанские фермеры начали блокировать порт Террагоны

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Испанские фермеры стягивают тракторы в порт города Террагона. Протестующие блокируют проезд в попытках привлечь внимание к кризису в сельскохозяйственной сфере. Из тысяч грузовиков попасть в порт удается нескольким сотням. Акции продолжаются в стране больше недели.

Тем временем бастуют и жители Индии. Тысячи тракторов направились в сторону Нью-Дели. Работники аграрного сектора требуют поддержки от государства. Однако власти пока к диалогу не готовы. Вместо этого они ограничили передвижение спецтехники, выстроили баррикады и остановили метро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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