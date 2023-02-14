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В мире

"Актуальный репортаж": военные США стали сомневаться, чьи летающие объекты сбили в небе

"Актуальный репортаж": военные США стали сомневаться, чьи летающие объекты сбили в небе

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Американские и канадские самолеты сбили четыре летающих объекта в течение января и февраля. Если сначала говорили о китайских шарах, то теперь военные США и Канады затрудняются определить, что именно они атаковали.

В США даже заподозрили, что это прилетали пришельцы. Версию главы командования воздушно-космической обороной Северной Америки передало агентство Reuters.

Так что же видели в небе над США и Канадой? Это были китайцы или инопланетяне? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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