Новости мира: SpaceX успешно запустила украинский спутник на ракете-носителе Falcon 9

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету Falcon 9 с украинским спутником на борту впервые за 10 лет. По официальной информации, основная задача "Сич-2-30" – следить за очагами чрезвычайных ситуаций, например за лесными пожарами. Однако при этом в Госкосмосе Украины говорят, что возможности спутника позволяют решать и некоторые военные задачи, а именно отслеживать передвижение военной техники и кораблей. Всего на борту Falcon 9 в космос отправились 105 спутников.

В Багдаде неизвестные обстреляли здание посольства США. Они выпустили несколько ракет в сторону так называемой зеленой зоны. Системы ПВО перехватили снаряды. Сотрудники дипмиссии по заявлению Госдепа США находятся в безопасности. Иракские военные назвали случившееся трусливым террористическим актом и пообещали провести тщательное расследование.



400 килограммов кокаина нашли в коробках из-под бананов в Черногории. Наркотик обнаружили на складе в супермаркете. Коробки нашли грузчики, они сообщили об этом руководителям торгового центра, а те вызвали полицию. Расследованием дела занялась государственная прокуратура Черногории. Пока никого не задержали.

Британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула Его королевское высочество. В США Эндрю обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней американки. Рассмотрение иска по существу планируется на сентябрь. Сам сын Елизаветы II все обвинения отрицает и говорит, что не знаком с Вирджинией Джуффре, которая выступает в роли потерпевший. Во время судебного процесса Эндрю будет выступать как частное лицо, не имеющее отношения к королевской семье.

В Лондоне мужчина пытался разбить статую на здании штаб-квартиры BBC. Речь идет о работе знаменитого скульптора Эрика Гилла "Просперо и Ариэль". Активист забрался по лестнице к подножию статуи и начал быть по ней молотком. Полиция оцепила здание, а пожарные сняли мужчину с карниза, после чего он был задержан. Свой поступок он объяснил тем, что Эрик Гилл был педофилом. Это выяснилось уже после смерти скульптора, когда были опубликованы его личные дневники. После этого активисты начали требовать демонтажа скульптур.

В китайском Хэнане взорвался почтовый склад. Там готовили к отправке за границу партию посылок. Грузчики уронили одну из коробок в которой, как оказалось, перевозили пиротехнику. Фейерверки сдетонировали, заряды начали разлетаться в разные стороны. В результате никто не пострадал.

В Туркменистане закроют врата в ад. Так называют огромный газовый кратер Дарваза в пустыне Каракумы, который горит уже больше 50 лет. При этом выбросы метана наносят экологии колоссальный ущерб, поэтому было решено его потушить. Попытки сделать это уже предпринимались. Впервые о необходимости закрыть врата в ад заговорили еще в 2010 году. Однако сделать этого пока не удалось, огненный кратер остается одной из главных достопримечательностей страны.

Аргентина изнывает от страшной жары. Страна оказалась не готова к 45-градусному пеклу. Из-за этого вышла из строя система энергоснабжения, сотни тысяч людей остались без света. Начались перебои с чистой питьевой водой. По прогнозам синоптиков, небывалая жара продержится в Аргентине еще неделю.