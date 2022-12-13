Компания Bentley выпустила видеоролик к Рождеству с музыкой Чайковского

К Рождеству компания Bentley выпустила оригинальный видеоролик под музыку из балета "Щелкунчик" российского композитора Петра Чайковского. Известный всем классический мотив работники завода наигрывают с помощью своих рабочих инструментов.

При создании мелодии использовалось множество звуков – пистолетов для колесных гаек, распылителей красок, электрических стеклоподъемников, открывающихся и закрывающихся дверей, а также множества частей автомобилей, которые вставляются, привинчиваются на место.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.