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Компания Bentley выпустила видеоролик к Рождеству с музыкой Чайковского

Компания Bentley выпустила видеоролик к Рождеству с музыкой Чайковского

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К Рождеству компания Bentley выпустила оригинальный видеоролик под музыку из балета "Щелкунчик" российского композитора Петра Чайковского. Известный всем классический мотив работники завода наигрывают с помощью своих рабочих инструментов.

При создании мелодии использовалось множество звуков – пистолетов для колесных гаек, распылителей красок, электрических стеклоподъемников, открывающихся и закрывающихся дверей, а также множества частей автомобилей, которые вставляются, привинчиваются на место.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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